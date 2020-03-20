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Danıştay Başkanı, çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı

Yaş haddi dolayısıyla emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, vedalaştığı çalışma arkadaşlarınca uğurlandı.
 20 Mart 2020 20:13
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Danıştay Başkanı, çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı

Yaş haddi dolayısıyla emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, vedalaştığı çalışma arkadaşlarınca uğurlandı.

Danıştay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 1868'de "Şüra-yı Devlet" adıyla kurulan Danıştay'ın, Cumhuriyet döneminde 23. Başkanlığını yürüten Zerrin Güngör, yaş haddi nedeniyle emekli oldu.

Çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Güngör, Danıştay meslek mensupları, savcı, tetkik hakimleri ve idari personel tarafından Danıştay Genel Kurul Salonu önünden uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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