Telekomünikasyon operatörleri AVM'lerdeki satış noktalarını kapattı

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un AVM'lerdeki satış satış noktaları geçici olarak kapatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünyada etkisini gösteren ve bir toplumsal sağlık krizi haline gelen koronavirüs salgını kapsamında şirketler önlemlerini almaya devam ediyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone da bir yandan online işlemler merkezleri üzerinden hizmet verirken diğer yandan müşteriyle yüz yüze geldikleri satış noktalarında bir dizi düzenlemeye gitti.

Buna göre, 21 Mart 2020 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere üç operatörün Türkiye genelindeki AVM'lerde bulunan tüm satış noktaları geçici olarak kapatıldı.

Üç operatör çalışma saatlerini de yeniden düzenledi. Operatörlerin cadde mağazaları pazartesi-cumartesi günleri 12.00-18.00 arasında hizmet verecek. Pazar günü ise tüm satış noktaları kapalı olacak.

Her üç operatör de çalışma günü ve saatleri ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışıyor.