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İtalya'da bir günde 627 kişi hayatını kaybetti

Açıklanan rakamlara göre, İtalya'da, koronavirüsten dolayı bir günde 627 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da toplamda 4.032 oldu
 20 Mart 2020 20:16
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İtalya'da bir günde 627 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 627 kişi artarak toplamda 4 bin 32'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı.

Borrelli, dün 4 bin 440 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 689 artışla 5 bin 129'a ulaştığını duyurdu.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 627 kişi daha arttığını ve sayının 4 bin 32'ye yükseldiğini belirtti.

Borrelli'nin bugün için açıkladığı 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Angelo Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan İtalya Uzun Ömürlüler Derneği Başkanı Roberto Bernabei, bugün hayatını kaybedenlerden dörtte birinin iki veya daha fazla patolojik sıkıntısı olduğunu belirtti.

-Lombardiya'da bin 50 kişi yoğun bakımda

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da düzenlediği basın toplantısında vaka ve ölü sayısının sürekli büyümede olduğuna dikkati çekerek, sadece bölgelerinde bugün 381 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gallera, bölgelerinde halen bin 50 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Öte yandan, koronavirüsün kuzeyde ilk görüldüğü beldelerden olan Vo Eugenio'da iki gündür yeni vaka çıkmazken, bugün tekrar yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de süpermarketlerin hafta sonu da açık kalacağı ancak hükümetin, halkın sokağa çıkmasına daha da kısıtlama getiren tedbirleri görüştüğü ifade edildi.

20 Mart 2020 tarihi itibariyle, son 24 satte en çok ölüm yaşanan diğer ülkeler şu şekilde oldu

İspanya: 210
İran: 149
İngiltere: 40
Hollanda: 30

Koronavirüs pandemisinde toplam vaka sayısı 265 bin, toplam ölüm sayısı ise 11 bin oldu. Hasta olup da kurtulanların sayısı ise 90 bine ulaştı.
Halen gözlem altında olan 163 bin hastanın ise sadece 7 bininin durumu kritik. Bu da yüzde 5'e tekabül ediyor. Gözlem altındaki hastaların 156 binin durumu ise hafif hastalık olarak değerlendiriliyor.
Memurlar.Net
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