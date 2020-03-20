Savcıdan müzekkere ile polislere koronavirüs uyarısı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 10 binin üzerinden insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs önlemleri her alanda arttırıldı.

Konuyla ilgili dikkat çeken bir önlem uyarısı ise Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik'ten geldi. Bir yağma olayıyla ilgili Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne gözaltı müzekkeresi gönderen Savcı Çelik, müzekkerenin en altına eklediği not ile dikkat çekti.

"SAĞLIĞINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL, DİKKAT EDİN"

Çelik, "Yazılan müzekkereler insan sağlığından önemli değildir. Bu sebeple ivedi ve nitelikli olaylar hakkındaki müzekkereler usulen yazılmış, telafisi her zaman mümkün olan müzekkerelerdir. Kolluk görevlisi olarak sokakta, işte çok sayıda insan ile muhatap olmanız nedeniyle; sizin, ailenizin ve çalışma arkadaşlarınızın sağlığına öncelik vermeniz, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeniz rica olunur" diyerek alkışlanacak bir yazıya imza attı.