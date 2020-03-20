Sağlık çalışanlarına balkondan mini konseriyle destek verdi
|20 Mart 2020 21:15
|Yazdır
Trakya ve Balkan müziklerinin önemli icracılarından Evrim Kaşıkçı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla balkonundan mini konser verdi.
Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla sağlık çalışanlarına alkışlarıyla desteği sürüyor.
Alkışla desteğin ikinci günündeki etkinliğe Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı da mini konseriyle katıldı.
Kaşıkçı evinin balkonundan akordiyonu eşliğinde "Aman doktor", "Doktor civanım" gibi türküler seslendirdi.
Alkış desteği için camlara ve balkonlarına çıkan Edirneliler daha sonra Kaşıkçı'yı dinledi.
Eşi de doktor olan Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidi karşısında sağlık çalışanlarının kahramanca mücadele verdiğini söyledi.
Sağlık çalışanlarına minnettarlığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de çeşitli şekillerde gösterilmeye başlandığını ifade eden Kaşıkçı, "Benim eşim bir sağlık çalışanı, sağlık çalışanlarının ne denli zor ne denli kahramanca çalıştıklarını iyi biliyorum. Nasıl destek verebilirim diye düşündüm, eşim nöbette iki oğlumla evdeyiz. Alkıştan sonra ben de mini bir konser verdim. Hem eşime hem dünyadaki tüm sağlık çalışanlarına moral vermek istedim" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
21 Mart 2020 06:40
|Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
21 Mart 2020 06:20
|Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır
21 Mart 2020 06:10
|Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
21 Mart 2020 02:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mart 2020 00:30
|Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı
20 Mart 2020 23:56
|İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
20 Mart 2020 23:50
|TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
20 Mart 2020 23:45
|Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
20 Mart 2020 23:41
|Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlış
20 Mart 2020 23:13