Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
|20 Mart 2020 21:31
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Trabzon'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Çok sayıda kişi ev ve iş yerlenin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Aksaray'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.
Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde alkışlı desteğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri de evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.
Aydın'da da vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Bazı vatandaşların düdük çaldıkları gözlendi.
Uşak, Manisa ve Denizli'de de vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
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