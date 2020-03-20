Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı
|20 Mart 2020 21:58
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Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanelerine ilişkin çok önemli bir yazı yayımladı
Bakanlıktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, şu tedbirlerin alınacağı belirtildi
- Sağlık kurumlarına müracaat eden tüm hastaların COVİD-19 tanısı kesinleşeceye kadar, devlet ve özel/vakıf hastanesi ayrımı olmaksızın, tedavileri yapılacak.
- Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisini bulunduran ve 3. seviye erişkin yoğun bakım bakım yatağı bulunan tüm hastaneler pandemi hastane olarak kabul edildi.
- Pandemi Hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek (Eğitim hastanesi olmayan Devlet hastaneleri 2. basamak olarak kabul edilmektedir)
- Pandemi Hastanelerinde, gerek klinik gerekse de ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personeli isimleri vardiyalar şeklinde, isim ve unvanlar olarak belirlenecek.
- İl Sağlık müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapabilecek
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