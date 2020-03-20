Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanelerine ilişkin çok önemli bir yazı yayımladı

Bakanlıktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, şu tedbirlerin alınacağı belirtildi

- Sağlık kurumlarına müracaat eden tüm hastaların COVİD-19 tanısı kesinleşeceye kadar, devlet ve özel/vakıf hastanesi ayrımı olmaksızın, tedavileri yapılacak.

- Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisini bulunduran ve 3. seviye erişkin yoğun bakım bakım yatağı bulunan tüm hastaneler pandemi hastane olarak kabul edildi.

- Pandemi Hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek (Eğitim hastanesi olmayan Devlet hastaneleri 2. basamak olarak kabul edilmektedir)

- Pandemi Hastanelerinde, gerek klinik gerekse de ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personeli isimleri vardiyalar şeklinde, isim ve unvanlar olarak belirlenecek.

- İl Sağlık müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapabilecek