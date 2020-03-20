Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
|20 Mart 2020 22:03
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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