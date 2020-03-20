Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
|20 Mart 2020 22:14
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda" Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.
17 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
21 Mart 2020 02:12
|Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:57
|Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:54
|Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:49
|21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
21 Mart 2020 00:02
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım
20 Mart 2020 23:55
|Çavuşoğlu, 8 ülkedeki Türk misyonlarının telefon numaralarını paylaştı
20 Mart 2020 23:36
|Oktay'dan 8 ülkedeki Türk öğrenciler hakkında açıklama
20 Mart 2020 21:51
|Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
20 Mart 2020 21:31
|Bakan Gül: Çok zaruri olmadıkça adliyelere gitmenize gerek yok
20 Mart 2020 20:28