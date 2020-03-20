Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttı
|20 Mart 2020 23:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni istatistikleri açıkladı. Bakan Koca, 5 hastayı kaybettiklerini, bugüne kadar hayatını kaybeden tüm hastaların yaşlılar olduğunu belirtti. Bakan Koca "Yaşlılarımızı koruyalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.
"Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı.
311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK.
Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan.
Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."
Son verilere göre, Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları
artışı şu şekilde oldu:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
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