Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
|20 Mart 2020 23:41
|Yazdır
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve başkonsolosluk görevlileri, sosyal medyadan paylaştıkları videoyla koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Cui Wei, Instagram'dan yayınladığı videoda, içinde bulunulan zor sürecin ancak hep beraber olunursa atlatılabileceğini belirterek, "Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye." ifadelerini kullandı.
Aynı videoda Başkonsolos Yardımcısı Chen Su da "Her zaman sizin yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Haydi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
Başkonsolosluk çalışanları sağlık emekçilerini, "Haydi Türkiye" diyerek alkışladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
21 Mart 2020 06:40
|Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
21 Mart 2020 06:20
|Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır
21 Mart 2020 06:10
|Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
21 Mart 2020 02:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mart 2020 00:30
|Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı
20 Mart 2020 23:56
|İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
20 Mart 2020 23:50
|TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
20 Mart 2020 23:45
|Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlış
20 Mart 2020 23:13
|KKTC'de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu
20 Mart 2020 22:59