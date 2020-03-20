İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
|20 Mart 2020 23:50
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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de alkışlı desteğe katıldı. İtfaiyeciler, "Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz" anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.
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