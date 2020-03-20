Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğanyeni bir açıklama yaparak, "zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." dedi.
|20 Mart 2020 23:55
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni vaka sayılarının 670'e çıkması sonrasında, koronavirüs
salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:
- Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz
- Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.
- Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.
- İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.
29 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
21 Mart 2020 02:12
|Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:57
|Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:54
|Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020 00:49
|21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
21 Mart 2020 00:02
|Çavuşoğlu, 8 ülkedeki Türk misyonlarının telefon numaralarını paylaştı
20 Mart 2020 23:36
|Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
20 Mart 2020 22:14
|Oktay'dan 8 ülkedeki Türk öğrenciler hakkında açıklama
20 Mart 2020 21:51
|Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
20 Mart 2020 21:31
|Bakan Gül: Çok zaruri olmadıkça adliyelere gitmenize gerek yok
20 Mart 2020 20:28