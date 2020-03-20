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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğanyeni bir açıklama yaparak, "zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." dedi.
 20 Mart 2020 23:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni vaka sayılarının 670'e çıkması sonrasında, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

- Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz

- Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

- Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

- İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.
Memurlar.Net
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