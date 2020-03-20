Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni vaka sayılarının 670'e çıkması sonrasında, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

- Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz

- Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

- Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

- İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.