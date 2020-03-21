Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kaç gün önce TBMM'de yaptığı açıklamada o ana kadar, 10 bini geçen test yaptıklarını ifade etmişti. Tıklayınız. 19 Mart gecesinde 1.981 test, 20 Mart gecesinde ise 3.656 yapıldığı açıklandı.

İlk günkü verisi 10 bin olarak aldığımızda, açıklanan verilere göre ülkemizde toplam test sayısı 15.637 civarındadır. Toplam vaka sayımız ise 670'tir. Bu verilere göre, Türkiye'de yapılan testlerde, pozitif çıkma oranı %4 civarındadır.

İspanya'da ise 30 bin civarındaki teste karşılık bulunan vaka sayısı 20 bin civarındadır. Yani testler sonrasında, %66 vaka orta çıkmaktadır. (İspanya ve diğer ülke rakamları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

İtalya'da 20 Mart itibariyle yapılan test sayısı 206.000, yine 20 Mart itibariyle pozitif çıkan vaka sayısı ise 47.000'dir. İtalya'da testlerden çıkan pozitif vaka sayısı %22'dir.

Diğer taraftan İtalya, 1000 vakaya ulaştığında yaptığı test sayısı 5 bin idi.

Fransa'da 15 Mart itibariyle yapılan test sayısı 36000, 15 Mart itibariyle pozitif çıkan vaka sayısı ise 5.423'tür. Fransa'da, 15 Mart itibariyle, testlerden çıkan pozitif vaka sayısı 15'tir.

Türkiye'de, koronavirüsün yayılım hızı, İspanya, İtalya ve Fransa'ya göre hala sınırlı görünmektedir.

Bu sonuçlar her ne kadar ümit verici olsa da tedbirli olmaya devam etmeliyiz, mümkün olmadıkça evden çıkmamalıyız.

Ayrıca, yetkili kurum olan Sağlık Bakanlığının önerisi doğrultusunda yaşlılarımız dikkat etmeliyiz.

Koronavirüs vaka sayılarını ülkeler basında görmek için tıklayınız.

Hangi ülke ne kadar test yapmış, bu bilgilere ulaşmak için tıklayınız.