Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor
|21 Mart 2020 06:20
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
21 Mart 2020 06:40
|Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır
21 Mart 2020 06:10
|Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
21 Mart 2020 02:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mart 2020 00:30
|Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı
20 Mart 2020 23:56
|İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
20 Mart 2020 23:50
|TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
20 Mart 2020 23:45
|Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
20 Mart 2020 23:41
|Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlış
20 Mart 2020 23:13
|KKTC'de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu
20 Mart 2020 22:59