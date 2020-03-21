1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır

Diyanet'in milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atmamak adına cuma namazlarına ara verme ve vakit namazlarını evlerde kılma kararının çok yerinde olduğunu vurgulayan ilahiyatçılar, önemli bir fıkıh kuralına dikkat çektiler: Cemaatle namaz sünnet, insan sağlığını korumak ise farzdır
 21 Mart 2020 06:10
Yazdır
Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır


Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararına kanaat önderleri ve ilahiyatçılar tam destek verdi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından vatandaşlar camilere gitmeyerek, evlerinde kaldı. Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Selimiye Camii, namaz vakti öncesi tedbir amaçlı kapatıldı ardından yeniden açıldı.

Salgın durumunda cemaatle namaz kılınıp kılınamayacağı konusunu aydınlatmak için Ashab-ı Kiram efendilerimizin yaşadığı olaylara bakılması gerektiğine dikkati çeken İsmailağa Fıkıh Heyeti ve Fetva Kurulu Başkanı Hüsamettin Vanlıoğlu, cuma namazı ile cemaatle namaz kılmanın terk edildiği iki olayı aktardı. Bu nakillerden birinin Hz. Abdullah b. Ömer'in yaşadığı olay olduğunu belirten Vanlıoğlu, "Çok soğuk bir gecede, Mekke yakınlarındaki Zacnan bölgesinde ezan okuyan İbni Ömer, sonrasında ise 'Namazları bineklerinizde/konakladığınız yerlerde kılın' diye ilan etti. Sonra bize dedi ki: Peygamberimiz seferde, çok soğuk veya yağmurlu gecelerde müezzine, ezan okumasını, akabinde 'Namazları bineklerde kılın' demesini emrederdi. Bu gibi olaylara bakıldığında olağanüstü hallerde cemaatle kılınan namaza ve cuma namazına dahi ara verilebileceği anlaşılıyor. Bu gibi durumlarda bize düşen tedbirli olup Allah'a dua etmektir" diye konuştu.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' uyarılarının yapıldığı şu günlerde yaşlı bir amca, namaz için camiye gideceği sırada torununa yakalanıyor. Gülümseten anlar sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.


NAMAZLARINIZI EVLERİNİZDE KILINIZ

Vanlıoğlu, cuma namazının terk edilmesine yönelik diğer bir hadiseyi de şu şekilde aktardı: "Bu hadisenin bir benzerini büyük İslam bilginlerinden Abdullah bin Abbas'ın amelinde buluyoruz. Şiddetli yağmur yağdığı bir cuma günü, İbni Abbas, müezzine 'Eşhedü enne Muhammeden rasülüllah' dedikten sonra 'Hayya ale's-Salah' demeyip 'Sallü fi büyütiküm' yani 'Namazı evlerinizde kılınız' demesini emretti. İnsanlar bu hadiseyi biraz garipsediler. İbni Abbas onlara 'Bu yaptığımı benden daha hayırlı olan Peygamber Efendimiz de yaptı. Cuma farzdır. Bu sebeple ezanı duyar duymaz camiye gelecektiniz. Bu yağmurda, bu çamurda perişan olmanızı istemedim buyurdu."

ÜNLÜ ALİM 40 MAZERETİ SIRALADI

Cemaati terk etmek için ünlü alimin 40 mazeretini de hatırlatan Vanlıoğlu, "Alim İbni Nüceym, el-Eşbah ve'n-Nezair isimli eserinde, cemaati terk etmeye ruhsat tanıyan 40 civarında mazeretten söz eder. Bu sebepler arasında açlık, susuzluk, hastalık, bulaşıcı alaca hastalığı, cüzam hastalığı, yürümekte zorlanacak derecede aşırı şişmanlık, sefere hazırlık yapan kişinin kafileyi kaçırmaktan korkması, izalesi elde olmayan, kötü kokulu bir şey yemiş olmak, şiddetli ağız kokusu, hastalık seviyesindeki ter kokusu, balıkçılık gibi rahatsız edici kokuya sebep olan meslek erbabından olmak, itham altında olmak, yolda kendisine fiili veya sözlü eziyet verecek birisinin bulunması yer alıyor" diye konuştu.

Hatice Saka Talha Menteş

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
21 Mart 2020 06:40		 Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
21 Mart 2020 06:20
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
21 Mart 2020 02:00		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mart 2020 00:30
Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı
20 Mart 2020 23:56		 İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
20 Mart 2020 23:50
TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
20 Mart 2020 23:45		 Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
20 Mart 2020 23:41
Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlış
20 Mart 2020 23:13		 KKTC'de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu
20 Mart 2020 22:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:06 - Sağlıkçılar endişeli: Yaşlılar gevşek gençler dikkatli07:03 - İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda06:51 - Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
liglerin ertelenmesi 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam