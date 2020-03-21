Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır



Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararına kanaat önderleri ve ilahiyatçılar tam destek verdi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından vatandaşlar camilere gitmeyerek, evlerinde kaldı. Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Selimiye Camii, namaz vakti öncesi tedbir amaçlı kapatıldı ardından yeniden açıldı.



Salgın durumunda cemaatle namaz kılınıp kılınamayacağı konusunu aydınlatmak için Ashab-ı Kiram efendilerimizin yaşadığı olaylara bakılması gerektiğine dikkati çeken İsmailağa Fıkıh Heyeti ve Fetva Kurulu Başkanı Hüsamettin Vanlıoğlu, cuma namazı ile cemaatle namaz kılmanın terk edildiği iki olayı aktardı. Bu nakillerden birinin Hz. Abdullah b. Ömer'in yaşadığı olay olduğunu belirten Vanlıoğlu, "Çok soğuk bir gecede, Mekke yakınlarındaki Zacnan bölgesinde ezan okuyan İbni Ömer, sonrasında ise 'Namazları bineklerinizde/konakladığınız yerlerde kılın' diye ilan etti. Sonra bize dedi ki: Peygamberimiz seferde, çok soğuk veya yağmurlu gecelerde müezzine, ezan okumasını, akabinde 'Namazları bineklerde kılın' demesini emrederdi. Bu gibi olaylara bakıldığında olağanüstü hallerde cemaatle kılınan namaza ve cuma namazına dahi ara verilebileceği anlaşılıyor. Bu gibi durumlarda bize düşen tedbirli olup Allah'a dua etmektir" diye konuştu.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kalın' uyarılarının yapıldığı şu günlerde yaşlı bir amca, namaz için camiye gideceği sırada torununa yakalanıyor. Gülümseten anlar sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.





NAMAZLARINIZI EVLERİNİZDE KILINIZ

Vanlıoğlu, cuma namazının terk edilmesine yönelik diğer bir hadiseyi de şu şekilde aktardı: "Bu hadisenin bir benzerini büyük İslam bilginlerinden Abdullah bin Abbas'ın amelinde buluyoruz. Şiddetli yağmur yağdığı bir cuma günü, İbni Abbas, müezzine 'Eşhedü enne Muhammeden rasülüllah' dedikten sonra 'Hayya ale's-Salah' demeyip 'Sallü fi büyütiküm' yani 'Namazı evlerinizde kılınız' demesini emretti. İnsanlar bu hadiseyi biraz garipsediler. İbni Abbas onlara 'Bu yaptığımı benden daha hayırlı olan Peygamber Efendimiz de yaptı. Cuma farzdır. Bu sebeple ezanı duyar duymaz camiye gelecektiniz. Bu yağmurda, bu çamurda perişan olmanızı istemedim buyurdu."

ÜNLÜ ALİM 40 MAZERETİ SIRALADI

Cemaati terk etmek için ünlü alimin 40 mazeretini de hatırlatan Vanlıoğlu, "Alim İbni Nüceym, el-Eşbah ve'n-Nezair isimli eserinde, cemaati terk etmeye ruhsat tanıyan 40 civarında mazeretten söz eder. Bu sebepler arasında açlık, susuzluk, hastalık, bulaşıcı alaca hastalığı, cüzam hastalığı, yürümekte zorlanacak derecede aşırı şişmanlık, sefere hazırlık yapan kişinin kafileyi kaçırmaktan korkması, izalesi elde olmayan, kötü kokulu bir şey yemiş olmak, şiddetli ağız kokusu, hastalık seviyesindeki ter kokusu, balıkçılık gibi rahatsız edici kokuya sebep olan meslek erbabından olmak, itham altında olmak, yolda kendisine fiili veya sözlü eziyet verecek birisinin bulunması yer alıyor" diye konuştu.

Hatice Saka Talha Menteş