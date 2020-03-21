Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye gelmesinin ardından vatandaşlar panikle marketlere koştu. Dezenfektandan sonra ilk hedef makarna, un, bakliyat gibi ürünler oldu. Ancak virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, tek yönlü karbonhidrat ağırlıklı besinler konusunda uyardı.

EVDE KEFİR TÜKETİN

Bağışıklığın önemine dikkat çeken Diyetisyen Simge Sevinçer, "Karbonhidrat stoklamak hiç doğru değil. Daha çok meyve, sebze tüketmeliyiz. Özellikle limon ve zencefili kullanmalıyız. Hareketsiz yaşama geçiyoruz sonuçta herkes evinden çıkmıyor. Çok fazla karbonhidrat tüketimi kiloya neden olacaktır. Günde 2 porsiyon sebze en az üç porsiyonda meyve tüketmeliyiz. Özellikle c vitamini destekleyen meyve olması gerekiyor. C vitamini depolanabilen bir vitamin değildir. Özellikle taze alınması gerekiyor kivi, portakal, elma ve biber gibi. Evde kefir tüketebiliriz bolca" dedi.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Fazla karbonhidrat tüketiminin halsizliğe neden olacağını söyleyen Uzman Diyetisyen Birgül Niziplioğlu, "Kefir, ev yoğurdu gibi probiyotik desteği, karnabahar, turp lahana brokoli gibi antioksidan sebze tüketimi, yulaf gibi beta glukan kaynakları tüketilmelidir. Omega 3 desteği ve çörek otu yağı da alınabilir. Fazla karbonhidrat tüketimi halsizlik, yorgunluk ve vücutta yağlanmaya neden olur. Öğünlerde karbonhidrat protein yağ dengeli olmalıdır, kolay ve sağlıklı bir ara öğüne örnek olarak kuru meyve, protein sütü ve ceviz ya da galeta, vakumlanmış peynir ve badem olabilir. Pratik bir ana öğünde ise dondurulmuş sebze ve yoğurt ya da ton balıklı makarna olabilir" ifadelerini kullandı

SOĞAN-SARIMSAK ÖNEMLİ

Uzman Diyetisyen Duygu Çetin de 4 besin grubundan yeterli derecede beslenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yeni, "Bunlar; süt ve ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıllardır. Bu çeşitli sebze ve meyveler çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle çok değerli Özellikle soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze meyvelere beslenme programınızda çeşitli olmak üzere yer vermelisiniz" dedi.

PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN

Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu da güçlü bağışıklık özellikle enfeksiyon geçirildiği dönemlerde, protein kaynaklarının yeterli tüketilmesinin, vücutta oluşan yıkımın yapıma çevrilmesinde etkili olduğunu söyledi. Çakaloğlu, süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdaların proteinin en iyi kaynakları olduğunu dile getirdi. Vücudun savunma sistemini zayıflatan hamur işleri, yağda kızarmış besinler ve ağır tatlılardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Çakaloğlu, stres, aşırı alkol alımı, sigara kullanımı, uykusuzluk, yorgunluk, yeterli güneşlenmemek ve hareketsizlikten kaçınılması gerektiğini aktardı. Çakaloğlu ayrıca günde 6-8 saat aralığında uykuya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Sait Özkan Ayşe Mine Alioğlu