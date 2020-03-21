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ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, Çin'deki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutunun saklandığı ve yakında küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. Sürekli gelen raporlara rağmen Trump'ın ise virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçümsemeye devam ettiği öne sürüldü.
 21 Mart 2020 06:50
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ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış


Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Kovid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.

GERÇEK BOYUTUNU SAKLADI
Haberde, kaynakların raporlarda virüsün ne zaman ABD'ye ulaşacağı konusunda bir tahminde bulunmadığı ancak, Çin'deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir "pandemi" halini alacağının belirtildiği aktarıldı.

Gazetenin haberinde, "Sürekli gelen raporlara rağmen, Trump, virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti. Aynı şekilde Kongre üyeleri de Kovid-19 bu ay başında ülkede ciddi bir hal alana kadar, bu durumu önemsemedi." ifadesine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN HABERE TEPKİ
Washington Post'un haberi hakkında CIA ve Ulusal İstihbarat Ofisinden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley şunları kaydetti:

"Medya ve Demokratlar sadece saçma ve gayrimeşru bir azil sürecine odaklanırken, Başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi, agresif önlemler almıştı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması, mide bulandırıcı, aşağılık ve utanç vericidir."

TRUMP VİRÜSÜN NİSANDA GEÇECEĞİNİ SAVUNUYORDU
Trump, 19 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada kendisine Kovid-19 sorulduğunda, "Nisan geldiğinde, havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde kaybolacak." demiş ve Demokratlar'ın siyasi çıkarları için panik yarattığını savunmuştu.

Uzun süre virüs konusunda bir adım atmayan Trump tepki çekmişti. 27 Şubat'ta Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü kuran Trump, bu ekibin başına Başkan Yardımcısı Mike Pence'i atamış, ancak yine de virüsün ciddi bir tehdit olmadığını savunmuştu.

Son haftalarda virüsü ciddiye almaya başlayan ve söylemini değiştiren Trump, geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti.
Trump, bir süredir günlük olarak Beyaz Saray'da yanına bazı bakanları, bilim insanlarını ve Pence'i de alarak basın toplantısı düzenliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta yeni tip koronavirüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.
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