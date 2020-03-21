1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yürürlüğe soktuğu 'Web-Tapu' sistemine talep yağdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen uygulamayla sektör canlılığını koruyor. Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Peşinatın yüzde 20'den yüzde 10'a çekilmesi olumlu yansıyacak" dedi.
 21 Mart 2020 06:51
Yazdır
Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?

Gayrimenkul sektörü canlılığını koruyor. Son açıklanan konut satışları sektörün hareketlendiğini gösterdi. Hareketin bir başka göstergesi de Web Tapu'ya gelen talepte gözlendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, 18 Mart'tan itibaren, müdürlüklere başvuruların 'Web-Tapu' sistemi üzerinden, işlem (randevu) taleplerinin ise 'Alo-181' çağrı merkezi aracılığıyla veya 'www.tkgm.gov.tr' adresinden yapılmasına kararı vermesinin ardından 'Web-Tapu' hizmetine talep yağdı. Halihazırda en yakın randevular 1 Nisan'a verilir oldu.

EMLAKÇILAR EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, koranavirüsün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldığını, birçok emlakçının evden çalıştığını söyledi. 'Web-Tapu' sistemine de ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Taylan, "Verilen en yakın tarih 1 Nisan. Sektör canlılığını korumaya çalışıyor" dedi. Benzer açıklama Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş'tan da geldi. Her şeyin başı sağlık diyen Kırmızıtaş, "Böyle bir dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün attığı adım yerinde oldu. Benim de bekleyen birçok tapu devir işlemlerim vardı. Web-Tapu üzerinden randevularımızı oluşturuyoruz. En yakın tarih nisan ortası ve sonu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

VİDEOLU EV TURU

Gayrimenkul danışmanları ev gösterme işlemini de sanal ortama taşıdı. Daha önce portföylerinde bulunan gayrimenkullerin bazılarına ait video görüntüleri olduğuna işaret eden danışmanlar, gayrimenkul almak isteyen kişilere videolu ev turu yaptırdıklarını aktardı. Son açıklanan 100 milyar liralık tedbir paketi içinde yer alan 500 bin liraya kadar konutlarda peşinatın yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi de anlaşılan o ki telefon trafiğini artırmış durumda. Hacı Ali Taylan, "Bu karar normal zamanda olsa hareketlilik çok daha yoğun olurdu" dedi. Evrim Kırmızıtaş ise kararın talebe hemen yansıdığını artan telefon trafiğinden gözlemlediklerini söyledi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT EVDE ARAŞTIRMAYI TETİKLEDİ

Yaklaşık 50 kişilik bir ekip olduklarını ve her gelir grubuna hizmet verdiklerini belirten Kırmızıtaş paketin açıklanmasının hemen ardından çalışma arkadaşlarımın telefonlarının çalmaya başladığını aktardı. Kırmızıtaş, "Ev almak isteyenler satın almak istedikleri semtlerde ev fiyatlarını ve kira rakamlarını sorar oldu. Telefon trafiğinin ciddi olarak arttığını söyleyebilirim. Fiziki olarak evler gezilemese de ev almak isteyenler bu dönemi evde internetten araştırma yaparak geçiriyor. Evden dışarıya çıkış olmasıyla birlikte kararın konut satışlarını çok hızlı bir şekilde artıracağını söylemek yanlış olmaz. Bunu hep birlikte göreceğiz" dedi. Yüzde 10 peşinatla ev alımının kolaylaştığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı da Nisan ve Mayıs aylarında tapu hareketliliğinde sıçrama yaşanabileceğini vurguladı.

Dijital ortamda sistem nasıl işliyor

Vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebildikleri Web-tapu sisteminde yakın zaman da birçok önemli güncellemeler yapılmıştı. Son yapılan güncelleme ile Tapu Senedi sureti ve Taşınmaz Kayıt örnekleri de internet üzerinden alınabilir oldu. Tapu senedi ücreti 66,5 TL, taşınmaz kayıt örneği ücreti de 14 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar Web-tapu sistemine e-devlet şifresiyle girerek, buradan tapu işlemlerini başlatıp gerekli evrakları sisteme yükleyebiliyor. Sistem üzerinden alınan başvurular sonrasında sadece imza aşamasında tapu müdürlüklerine gidiliyor. Sistem üzerinden tapu maliki isterse emlak danışmanına tapuyu incelenmesi için yetki de verebiliyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu yetki süreli verilebildiği gibi, tapu dairesine başvuru yapmak hakkı da tanımlanabiliyor. Tapu sahibi sistem üzerinden taşınmaz bilgilerini görebiliyor, işlem başvurusunu yapabiliyor ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebiliyor. Web tapu ile malikler vekalet bile vermiş olsalar taşınmazlarını kilitleyebiliyor, tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi de oluyor" şeklinde konuştu.

Mine Açar

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
21 Mart 2020 21:58		 TCDD'den sağlık personellerine destek
21 Mart 2020 21:53
THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21 Mart 2020 21:26		 EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21 Mart 2020 21:21
Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
21 Mart 2020 20:26		 Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
21 Mart 2020 20:21
Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu
21 Mart 2020 20:06		 Ankara Büyükşehir, sağlık kabinleri kuracak
21 Mart 2020 19:50
TRT Genel Müdürü: Uzaktan eğitim için hazırız
21 Mart 2020 19:18		 2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
21 Mart 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu20:21 - Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi20:21 - Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
suriyeli kadının altız doğurması 2
denizli belediyesi'nin bankları sökmesi 2
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam