E-duruşma dönemi başlıyor

Türk yargısının 5 yıllık yol haritasını oluşturan Yargı Strateji Belgesi'nin (YSB) 63 maddelik ikinci paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinde, YSB'deki "Hukuk Yargılamasının Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması" hedefi kapsamında, hukuk davalarıyla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor.

YARGILAMA HIZLANACAK

Düzenlemeyle, bölge adliye mahkemelerinin daha hızlı yargılama yapabilmelerine ilişkin hükümler getiriliyor. Böylece istinaf kanun yolunun etkinliği arttırılması ve hızlanması hedefleniyor. Paketin yasalaşması durumunda, yargıda e-duruşma dönemi başlayacak. Teklife göre taraflar, tanıklar, bilirkişi ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilecek ve bu yöntemle usuli işlemleri de yapabilecek.

İHTİSAS MAHKEMELERİ

Heyet halinde çalışan ticaret mahkemelerinin usul esasları ilk kez müstakil bir düzenlemeyle belirleniyor. Böylece bu mahkemeler daha işlevsel ve etkin hale getirilecek. Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkanı getirilecek. Düzenlemeyle teknik nitelikli davaların uzman mahkemelerde görülmesi ve ihtisaslaşması da sağlanacak.

ARABULUCU ŞARTI

İş ve ticari uyuşmazlıklarda olduğu gibi tüketici uyuşmazlıklarının önemli kısmında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getiriliyor. Bu sayede, hakem heyetlerinin görev alanı dışında kalan ve doğrudan tüketici mahkemelerine açılan yıllık 50 bine yakın dosyanın zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması öngörülüyor.

TAZMİNATA ÖZEL TAKİP

Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel bir takip usulü gelecek. Buna göre, tazminat alacakları, bizzat hak sahibi tarafından ya da birinci derece yakınlar, kanuni temsilciler veya sadece avukatlar vasıtasıyla takip edilecek. Bu alacak hakları, belirtilen kişiler dışındakilere de devredilemeyecek.

Osman Özgan