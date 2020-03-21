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Toparlanma kısıtlı olacak: Fiyatlar baskıdan kurtulamıyor

Kısa süre önce gün içerisinde 24 dolar seviyesine kadar düşen brent petrol fiyatları 2002 yılından bu yana en düşük seviyeyi görürken, Trump'ın açıklamaları sonrası 30 dolar seviyesine çıktı. Petrol 30 dolarda dengelense de koronavirüs baskısı ve Suudi Arabistan'ın tavrına göre fiyatlar 20 doların altına inebilir.
 21 Mart 2020 08:00
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Toparlanma kısıtlı olacak: Fiyatlar baskıdan kurtulamıyor

Dünya genelinde ekonomileri olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası alçalışa geçen brent petrolün fiyatı daha önce gerçekleştirilen ve Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığıyla sonuçlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) toplantısıyla 30 dolara kadar düşmüştü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle petrol fiyatları da aşağı yönlü baskılanıyor. Geçtiğimiz gün içerisinde 24 dolar seviyesine kadar düşen brent petrolde 2002'den bu yana en düşük rakam görüldü. Geçtiğimiz 9 mart pazartesi günü Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığı sonrası petrolde büyük çöküş yaşanırken, otoriteler bu günü 'Kara Pazartesi' olarak kabul etmişti. Piyasalarda Suudi Arabistan tarafının tavrını sürdürmesi durumunda petrolün varil fiyatının 20 doların da altına düşeceği öngörülüyor.

TRUMP ELEŞTİRDİ FİYATLAR YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş başladı. Öte yandan küresel ekonomik resesyon riski ve talebin düşmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi kısıtlıyor. Her ne kadar fiyat 25 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine çıksa da dalgalanmanın sürmesi bekleniyor. Petrol fiyatları üzerindeki koronavirüs baskısıyla fiyatların tekrar düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Burak Karaca
Yeni Şafak
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