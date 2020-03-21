Toparlanma kısıtlı olacak: Fiyatlar baskıdan kurtulamıyor
|21 Mart 2020 08:00
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Dünya genelinde ekonomileri olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası alçalışa geçen brent petrolün fiyatı daha önce gerçekleştirilen ve Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığıyla sonuçlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) toplantısıyla 30 dolara kadar düşmüştü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle petrol fiyatları da aşağı yönlü baskılanıyor. Geçtiğimiz gün içerisinde 24 dolar seviyesine kadar düşen brent petrolde 2002'den bu yana en düşük rakam görüldü. Geçtiğimiz 9 mart pazartesi günü Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığı sonrası petrolde büyük çöküş yaşanırken, otoriteler bu günü 'Kara Pazartesi' olarak kabul etmişti. Piyasalarda Suudi Arabistan tarafının tavrını sürdürmesi durumunda petrolün varil fiyatının 20 doların da altına düşeceği öngörülüyor.
TRUMP ELEŞTİRDİ FİYATLAR YÜKSELDİ
Petrol fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş başladı. Öte yandan küresel ekonomik resesyon riski ve talebin düşmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi kısıtlıyor. Her ne kadar fiyat 25 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine çıksa da dalgalanmanın sürmesi bekleniyor. Petrol fiyatları üzerindeki koronavirüs baskısıyla fiyatların tekrar düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.
Burak Karaca
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