Buzağıda TİGEM farkı: Avrupayı geride bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM'deki ortalama buzağı sayısının 4'e ulaştığını bunun hayvancılığı gelişmiş ülkelerde ise yüzde 2,5-3,5 arasında değiştiğini bildirdi. Pakdemirli, damızlık büyükbaş ve küçükbaş kaybının ise öngörülen değerlerin çok altında olduğunu bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) zarara uğratıldığı yönündeki iddialara kapsamlı bir cevap verdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan Pakdemirli şunları söyledi:

HERHANGİ BİR DAVA BULUNMUYOR

"2018'de TİGEM işletmelerinde Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinde belirtilen değerlerin üzerinde hayvan kaybı olmadığı için adli mercilere intikal etmiş herhangi bir dava bulunmuyor. 2019 yılında TİGEM işletmelerindeki damızlık sığır ve koyunlarda yaşanan ölüm ve mecburi kesim oranı yönerge değerlerinin oldukça altında. Bu oranların daha da aşağılara çekilmesi yönündeki çalışmalar sürüyor. Harcamalarda yapılan tasarruflar neticesinde kar elde etti.

HER YIL DÜZENLİ DENETİM

İşletmelerde sürdürülen tüm iş ve işlemler ile ilgili her yıl düzenli ve kapsamlı denetim yapılıyor. Görev ihmali görülen personele mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanıyor. Bahsi geçen TİGEM'in 2018 yılı iş ve işlemlerine ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda da belirtildiği üzere 2018'de damızlık sığırlardaki kayıp, Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinde belirtilen sınırlarda, damızlık koyun ve keçilerdeki kayıp ise yönergede öngörülen değerlerin çok altında olduğu görülüyor.

Nur Banu Aras