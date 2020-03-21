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Evde internet coştu

Türkiye eve çekilirken internet kullanımı rekor kırıyor. Sabit ve mobil kullanım yüzde 30-50 arasında arttı. Operatörler artan trafiğe hazır. Paket aşımlarına da dikkat etmek gerekiyor
 21 Mart 2020 08:20
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Evde internet coştu

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, evden çalışmanın arttığını ve insanların evlerindeyken işlerini internet üzerinden takip ettiğini dile belirterek, "Hatta gıda ihtiyaçlarını, fatura ödemelerini internet üzerinden yapıyorlar. Boş zamanlarını yine internetten izledikleri film ya da dinledikleri müzikle geçiriyorlar. Geçtiğimiz haftadan beri Turkcell şebekesindeki sabit internet trafiğinde yüzde 30'luk bir artış oldu. Altyapı yatırımlarımızla veri kullanımının arttığı bu tür olağan dışı durumlara her zaman hazırız" dedi.

Paket aşımlarına da dikkat etmek gerekiyor. Ömer Barbaros Yiş, akıllı fatura servisleriyle kullanıcıların paket aşımlarını kontrol edebildiklerini de dile getirerek, "Bu dönemde daha yüksek kotalı paketlere geçişler de oldu. İhtiyaçlara göre şekillenen bol GB'lı avantajlı paketlerimiz yılın her dönemi yoğun ilgi görüyor. Bu dönemde de müşterilerimiz ihtiyaçlarına göre farklılıklar gösteren tarifelerimizden faydalanmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Veri trafiği zirvede

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, eğitim, etkinlikler, çalışma ve faaliyetlerin online ortama taşınmasının internet trafiğine yansıdığını belirterek, şunları söyledi: "Uzaktan çalışmaya başlayan firmaların videokonferans yöntemiyle haberleşmesi de veri trafiğini yükseltiyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart'a kadar geçen sürede veri kullanım hacmi normal günlere göre yüzde 50 arttı. Bu artışa firma olarak hazırız. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Mobil tarafta ise son bir hafta içinde çok fazla veri artışı yaşamadık. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren uzaktan eğitim kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerinin devreye girmesiyle mobilde de ciddi bir artış gözlemlenebilir."

Kotalar yükseldi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, evden çalışmanın artmasıyla müşterilerinin sabit data kullanımında artışlar görüldüğünü belirterek, "Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz" dedi.

Alınan önlemlerin dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Süel, "Evden çalışma, uzaktan eğitim, online toplantı ve etkinlik gibi tedbirler, dijital kanalların kullanımını artırıyor. Sunduğumuz ev interneti tekliflerinde ise müşterilerimiz sınırsız kullanım yapabiliyor. Daha yüksek kotalı paketlere geçişte artış gözlemliyoruz" açıklamasını yaptı.
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