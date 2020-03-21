Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün vasiyetname savaşı
|21 Mart 2020 08:57
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Hürriyetten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Prof. Dr. Mustafa Öz'ün vefatının ardından geriye mirasçıları olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldığının belirtildiği dava dilekçesinde, "Prof. Dr. Mustafa Öz, 2003'te ilk vasiyetnamesini düzenlemiştir. Sarıyer'deki 492 metrekarelik bahçeli iki katlı binayı kızı Nazlım Öz'e bırakmıştır. Taşınmazın Nazlım Öz'e bırakılması, diğer mirasçıların saklı paylarına tecavüz niteliği oluşturacağından bu vasiyetnamenin iptali gerekmektedir. Mustafa Öz, 2008'de ikinci bir vasiyetname daha hazırlamış ve birinci vasiyetnamedeki iradesini değiştirmiştir. İlk vasiyetnamenin iptal edilmesi gerekmektedir" denildi.
İHTİYATİ TEDBİR İSTEDİ
Mehmet Öz'ün avukatı, "Davalı adına tüm bankalardaki mevduat, kiralık kasa vb. tüm hesaplara, davalı adına kayıtlı tüm taşınmazlara ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi. Davaya cevap veren Nazlım Öz'ün avukatı ise "Mehmet Öz'ün ikinci vasiyetnamenin geçerli olduğuna ilişkin söyleminin nazara alınmamasını istiyoruz. Nazlım Öz'ün mal varlığına tedbir konulması ve hesapların araştırılması yönündeki talebinin de reddi gerekir" dedi.
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