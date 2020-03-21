1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi'
 21 Mart 2020 10:08
Yazdır
MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeniden yargılanan 33 sanık hakkında karar açıklandı
21 Mart 2020 17:50		 ByLock'ta kızlarının adını kullanan FETÖ'cü çiftin inkarı delillerle çürütüldü
21 Mart 2020 11:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek
21 Mart 2020 11:21		 Darbeciler havacı birliklerin güvenlik zafiyetini araştırmış
21 Mart 2020 11:06
Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e 15 yıl hapis
20 Mart 2020 20:08		 'Futbolda şike kumpası' davasına koronavirüs ertelemesi
20 Mart 2020 14:39
PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe
20 Mart 2020 14:18		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 200. gününde
20 Mart 2020 12:15
MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 Mart 2020 11:33		 İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor
20 Mart 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu20:21 - Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
2005 basımı kehanetler kitabı 1
zonguldak'ta yaşanan panik anı 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
evde kal çağrısı 1
peter naumoski 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam