Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Nevruz Günü mesajı
|21 Mart 2020 10:10
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un, millet için güzellik ve iyilik getirmesi dileğinde bulunarak, "Baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Gününü tebrik eden Erdoğan, "Kadim medeniyetimiz, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin hakim olduğu topraklarda yükselmiş, ecdadımızdan bizlere ayrımcılığa yer vermeyen, birlik ve beraberliğin esas olduğu yüce hasletler miras kalmıştır." değerlendirmesini yaptı.
Her zaman haktan, adaletten ve barıştan yana tutum alan aziz milletin, 2023 hedeflerine de kardeşlik ve dayanışma içinde yürüyeceğini, refah ve huzur içinde bir geleceğin inşasına katkıda bulunacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyorum."
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