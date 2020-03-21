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Polis, koronavirüs bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı

Adana'da polis, koronavirüs bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı
 21 Mart 2020 10:52
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Polis, koronavirüs bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı

Adana'da polis, vatandaşlara kendilerini sağlık personeli olarak tanıtarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kentte birçok ev ve iş yerini ziyaret eden polis, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik uyarılarda bulundu.

Ekipler, "Dikkat!!! Koronavirüs risk taraması, Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156'ya haber vermesini bekliyoruz." yazan broşürleri de dağıttı.

Evinde bilgilendirilen öğretmen Zehra Mercan, yaptığı açıklamada, "Emniyete yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlar bu konuda duyarlı davranmalı. Zor günlerden geçiyoruz, bilinçi olmakta yarar var." dedi.

Polisler, uygulama kapsamında maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem aldı.

Geçtiğimiz günlerde, bazı illerde kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan şüpheliler yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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