1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'da hastane personelinden steril maske üretimi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Gürdal:- "Maskeleri piyasadaki maliyetinin 10'da biri fiyatına mal ediyoruz"
 21 Mart 2020 11:30
Yazdır
Bolu'da hastane personelinden steril maske üretimi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi personelinden oluşan gönüllü ekip, hastanedeki terzihane biriminde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla artış gösteren maske talebi için üretim yapıyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görülmesiyle her geçen gün artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, dikiş bilen gönüllü sağlık çalışanlarıyla maske üretme kararı aldı.

Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Merkez Ünite'nde hazırlanan atölyede faaliyete başlayan gönüllü personel, hastane yönetiminin aldığı gerekli malzemelerle maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 400-500 adet hijyenik maskenin hazırlandığı atölyede maskeler, dikim sonrası sterilizasyon biriminde yapılan işlemin ardından paketlenerek, hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonunun Avrupa'da görülmesiyle tıbbi koruyucu ekipmanlara olan talebin her geçen gün giderek arttığına işaret ederek, bu artan talebi kendi imkanlarıyla karşılama kararı aldıklarını söyledi.

Hastane personelinin özverili ve gayretli çalışması ile bir planlama yaparak tıbbi maske üretimine başladıklarını anlatan Gürdal, "8 personelimizle günde yaklaşık 400-500 civarında tıbbi koruyucu ekipmanlardan tıbbi maske üretimine başladık. İnşallah ilerleyen günlerle kapasitemizi yükselterek bu sayıyı daha da artıracağız. Hastanemizin tüm kademelerindeki çalışanlarımızın özverili gayreti ile bu salgın hastalığı karşı en sıkıntısız şekilde hep beraber ilimizde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Gürdal, maske üretim biriminde çalışan tüm elemanların hastane personeli olduğunu belirterek, "Dikiş konusunda tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk bu ekibi. 8 kişilik bir ekip. Kullandığımız malzeme tıbbi cerrahi maskelerde kullanılan kumaşların aynısı. Biz bu kumaşı piyasadan temin ederek, kendimiz keserek, normal tıbbi maske için ne gerekiyorsa onları kullanarak hazırladık. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Dışarıdan temin ettiğimiz cerrahi ve tıbbi maskeler steril değil. Bunların aynı zamanda bu işlemleri bittikten sonra sterilizasyon birimimize götürülerek sterilizasyonunu da sağlıyoruz. Personelimize steril edilmiş bir şekilde veriyoruz. Maskeleri piyasadaki maliyetinin 10'da biri fiyatına mal ediyoruz. Bu da bizim için önemli bir avantaj oldu." ifadesini kullandı.

Maske sıkıntısı çekmediklerini kaydeden Gürdal, stoklarında yeterli miktarda maske bulunduğunu, stoktaki maskelerin bitmesi ve temin edememe durumunda yedek olarak maske hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
21 Mart 2020 21:58		 TCDD'den sağlık personellerine destek
21 Mart 2020 21:53
THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21 Mart 2020 21:26		 EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21 Mart 2020 21:21
Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
21 Mart 2020 20:26		 Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
21 Mart 2020 20:21
Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu
21 Mart 2020 20:06		 Ankara Büyükşehir, sağlık kabinleri kuracak
21 Mart 2020 19:50
TRT Genel Müdürü: Uzaktan eğitim için hazırız
21 Mart 2020 19:18		 2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
21 Mart 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu20:21 - Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2005 basımı kehanetler kitabı 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
temel reis 2
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
corona virüs vaka sayısı 3
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam