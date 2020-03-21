1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Salgın karşıtı robot' koronavirüsle mücadele edecek

Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere "salgın karşıtı robot" üretti
 21 Mart 2020 11:54
Yazdır
'Salgın karşıtı robot' koronavirüsle mücadele edecek

- İnsansız hava araçları alanında faaliyet gösteren Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan ilaçlama yapmaya imkan sağlayan "salgın karşıtı robot" geliştirdi.

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün dünyanın her yerine yayılmasıyla birlikte, virüse karşı önlemlerin gündeme geldiğini ve bu kapsamda ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Koronavirüse yönelik ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere "salgın karşıtı robotu" geliştirdiklerini aktaran Wen, "İlaçlamalar insanlar tarafından püskürtücülerle yapılıyor ve ilaçlamada kullanılan maddeler güçlü asitler içeriyor. Bu maddelerin ilaçlama yapan kişinin sağlığına zarar verme ihtimali bulunuyor." dedi.

- "Saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor"

Wen, ilaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla "salgın karşıtı robot"u ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Robotumuz, halka açık alanlarda ilaçlama yapmaya imkan sağlıyor ve tüm sıvı ilaçları püskürtebiliyor. 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen robot, karantina alanlarına uzaktan etkili müdahale etme imkanı sağlıyor. İnsanla yapılan ilaçlamalarda 5-10 litre arasında ilaç taşınabilirken, salgın karşıtı robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor.

Ayrıca, insanla yapılan ilaçlamalarda 1-2 metre mesafeden ilaçlama yapılırken, salgın karşıtı robot 10 metre uzaklıktan ilaçlama yapabiliyor. Saatte 3 km hızla hareket edebilen robot, insanla yapılan ilaçlamalara göre yaklaşık 3 kat etkili sonuç sağlıyor. İlaçlardaki zararlı maddelerle teması önleyerek yaralanmaların ve olumsuz durumlarında önüne geçen robotumuzun, 80 cm genişliği ve 1 metre yüksekliği bulunuyor."

- "Tüm dünyadan yoğun ilgi görüyoruz"

İlaç tankı, püskürtme mekanizması, anten ve kameradan oluşan robotun, üzerindeki kamera sistemiyle daha etkili ilaçlamaya imkan sağladığını vurgulayan Wen, "Tekerlek kısmı tank şeklinde tasarlandığı için her yüzeyde kolay bir şekilde ilerleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Wen, 200 kilogram ağırlığa sahip olan robotun tam şarj kapasitesiyle aralıksız 1,5 saat ilaçlama yapabildiğini belirterek, "5 bin 865 dolar (yaklaşık 38 bin TL) satış fiyatı bulunan robotumuzu, tüm dünyadaki müşterilerimize gönderebiliyoruz" dedi.

Şirket olarak ana odak noktalarının insansız hava araçları ve bu araçlara yönelik parça üretimi gerçekleştirmek olduğunu hatırlatan Wen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın insansız hava araçları ve uçuş kontrol sistemleri dizaynı alanında dünyanın öne çıkan sayılı şirketleri arasında yer alıyoruz. 2013 yılında yılında hizmet vermeye başladığımız bu sektörde, hem ticari hem de tarımla alakalı insansız hava araçları sektöründe çok sayıda teknolojinin patentine sahibiz.

Çin'in Çengdu şehrinde bulunan merkezimizde, yüzlerce inovatif geliştiriciyle ve küresel satış ağımızla hizmet veriyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında böyle bir ürünü geliştirerek satışa sunduk. Çin'de 100 üniteden fazla satış gerçekleştirdik ve satışlarımızı dünyanın her yerine yapma kararı aldık. Bu karar sonrası 'salgın karşıtı robot'la ilgili tüm dünyadan yoğun bir ilgi gördük. Uluslararası müşterilerimizden robotumuzla ilgili çok sayıda bilgi talebi alıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi
21 Mart 2020 21:37		 Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar
21 Mart 2020 21:31
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi
21 Mart 2020 20:11		 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 260'a ulaştı
21 Mart 2020 18:58
Koronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri yurt dışından getirilmiyor
21 Mart 2020 17:09		 Koronavirüs ile ilgili bütün önemli gelişmeler tek sayfada
21 Mart 2020 16:56
İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti
21 Mart 2020 16:17		 Gürcistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
21 Mart 2020 15:55
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
21 Mart 2020 15:40		 Çin'de, virüse bağlı can kayıpları 3 bin 255'e yükseldi
21 Mart 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar
21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
şu an çalan şarkı 2
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
denizli belediyesi'nin bankları sökmesi 2
temel reis 2
corona virüs vaka sayısı 3
Toni Morrison 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
peter naumoski 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam