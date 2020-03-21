Maskeli, dezenfektanlı nikah töreni
|21 Mart 2020 12:01
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Mersin'de, koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi. Salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memuru maske taktı. Nikah öncesi çiftlerin ellerine dezenfektan sıkıldı.
Koronavirüs tehdidine karşı yeni nikah başvuruları alınmazken, önceden gün alanlar ve ertelenmeyen nikahlar, önlem altında gerçekleştirildi. Evlenmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerine başvurduklarında sadece iki şahitle ve davetsiz nikah kıyılabileceği cevabını aldı. Alınan tedbir kararına uyan çiftler, nikahlarını davetliler olmadan kıydırmak zorunda kaldı. Çiftlerin yakınları ise salon dışında mutlu anlarına eşlik etti. Bazıları ise nikaha gelemeyen yakınları için canlı yayın yaparak, nikahı takip etmelerini sağladı.
DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK
Mezitli Belediyesi Nikah Salonu'nda önlem altında nikah kıydıran Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, tedbir altında da olsa nikahları kıyıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Sağlığın daha önde geldiğini dile getiren Aytekin, düğünlerini de ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.
SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU BİR UYGULAMA
Nikahları yakınları olmadan kıyılan Gaye Sayın ve Duran Acizoğlu da maskeyle 'evet' dedi. Nikahlarının iptal olmamasına sevindiklerini kaydeden Sayın, "Nikahımıza yakınlarımız, arkadaşlarımız giremedi, ama sağlık açısından bu şekilde yapılması doğru" dedi. Salona giremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen çiftlerin yakınları da sağlık açısında alınan tedbir kararına saygı duyduklarını ifade etti.
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