Valilik yaşlıların halen toplu taşımı yoğun kullandıklarını tespit etti
|21 Mart 2020 12:18
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Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirus (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşların kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde halk sağlığı için çeşitli tedbirler alındığı hatırlatıldı.
Kovid-19'la ilgili özellikle 65 yaş ve üstü olan vatandaşların hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunun görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Valiliğimiz tarafından yapılan tespitlere göre riskli grupta yer alan vatandaşlarımızdan şubat ayında günde ortalama 37 bin 31, mart ayında ise 34 bin 262 vatandaşımızın halen tramvay, otobüs ve benzeri toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu durumun söz konusu kişiler açısından tehlike arz ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bizler için değerli olan büyüklerimizin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları, koronavirüs riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."
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