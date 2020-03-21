İran'da son 24 saatte 123 kişi daha koronavirüs'ten yaşamını yitirdi
İran'da son 24 saatte 123 kişi daha COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
|21 Mart 2020 12:33
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İran'da son 24 saatte 123 kişi daha COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı bin 556'ya yükseldi.
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