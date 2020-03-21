Emniyet'ten misyon koruma sınavı için açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Misyon koruma sınavının ertelendiğinin daha önce duyurulduğunu, bu kapsamda önbaşvuru tarihlerinin 27 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
|21 Mart 2020 12:37
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Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili birimlere gönderdiği yazıda, 26/4/2020 tarihinde yapılması planlanan Misyon Koruma yazılı sınavının, koronavirüs salgını dolaysıyla ileri bir tarihe ertelendiğinin bildirildiğini belirtmişti.
Genel Müdürlükten yapılan yeni açıklamada, adaylar için yapılacak önbaşvuru tarihlerinin 27 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığı, komisyonlar tarafından yapılacak işlem tarihlerinin de 5 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.
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