Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ellerin sıcak su ile yıkanmasının doğru bir yöntem olmadığını söyledi. Kara, ellerin musluk suyunun sıcaklığı ile yıkanması gerektiğini dile getirdi.

Ateş Kara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde

Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız,

Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir.