Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
|21 Mart 2020 12:51
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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ellerin sıcak su ile yıkanmasının doğru bir yöntem olmadığını söyledi. Kara, ellerin musluk suyunun sıcaklığı ile yıkanması gerektiğini dile getirdi.
Ateş Kara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde
Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız,
Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir.
Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız,Ates Kara (@AtesAtesKara) 21 Mart 2020
Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir.
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