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Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin corona virüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
 21 Mart 2020 12:56
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Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır" denildi.

Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin klubün yapmış olduğu açıklama:

Memurlar.Net
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