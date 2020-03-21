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Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

Uzmanlar, sık görülen üst solunum yolu hastalıkları olan girip, nezle, alerji ile Kovid-19'da birbirine benzer bulguların söz konusu olabildiğini ancak yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında mutlaka yeni tip koronavirüs değerlendirmesi yapılması gerektiği uyarısında bulundu
 21 Mart 2020 13:14
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Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

- Soğuk havada kendini gösteren girip, nezle, alerji ile Kovid-19'da birbirine benzer bulguların söz konusu olabildiği ancak yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında mutluka yeni tip koronavirüs değerlendirmesi yapılması gerektiği bildirildi.

GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19'un mevsim olarak hala soğuk havanın hakim olduğu bir dönemde görüldüğüne işaret eden Şenol, kış mevsiminde ateş, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve öksürük ile seyreden bir grup hastalık bulunduğunu hatırlattı.

Bu tür üst solunum yolu hastalıklarının grip, nezle, alerji ve yeni tip koronavirüsün birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Şenol, "Yüksek ateş, alerji dışında nezle, girip ve Kovid-19'da görülmektedir. Öksürük, grip ve alerjide, baş ve boğaz ağrısı ise nezle ve gripte sıklıkla görülmektedir." dedi.

- "Kovid-19 kesinlikle grip değildir"

Kovid-19'dan şüphelenildiğinde tanı testi yapılması istenilecek kişilerde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinden en az birinin, öksürük ve solunum sıkıntısının aranması gerektiğine işaret eden Şenol, hastalıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alerji aniden başlamaz, belirti ve bulguları uzun sürelidir. Alerjide ateş olmaz, öksürük vardır. Alerjide hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarma ve kaşıntı görülür. Aynı şekilde nezlede de hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ile karşılaşılır. Nezlenin en önemli belirtisi ise şiddetli burun akıntısıdır. Bu bulgu diğer hastalıklarda yoktur.

Grip açısından ateş ve öksürük hastalığı düşündüren en önemli bulgulardır. Grip ile Kovid-19 belirtileri birbirinden zor ayrılır. Her ikisinde de ani başlayan ateş, kuru öksürük, kırıklık ve halsizlik söz konusudur. En önemli fark ise solunum sıkıntısı (nefes darlığı) gripte olmazken Kovid-19'da vardır.

En önemli nokta ise grip ile en çok karışan belirti ve bulgulara rağmen Kovid-19 kesinlikle grip değildir."

TABLO İÇİN BİLGİ:

NEZLE: Şiddetli burun akıntısı, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, baş ve boğaz ağrısı

ALERJİ: Kuru öksürük, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı

GRİP: Ani ateş, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik

KOVİD-19: Ani ateş, kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı

Anadolu Ajansı
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