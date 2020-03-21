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İstanbul Havalimanı'na gelenler ateşleri ölçülerek içeri alınıyor

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.
 21 Mart 2020 13:16
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İstanbul Havalimanı'na gelenler ateşleri ölçülerek içeri alınıyor

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" konumdaki İstanbul Havalimanı'nda da ek tedbirler alınıyor.

Termal kamera uygulaması devam ederken İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, terminaldeki hijyen konusunda tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Terminalin birçok noktasına el dezenfektanı yerleştirildi.

Aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyen İGA, giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personelin ateşini ölçmeye başladı. Terminal giriş kapılarında bulunan güvenlik görevlileri, ellerindeki dijital ateş ölçerlerle havalimanına giriş yapmak isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Koronavirüsün belirtilerinden biri olan yüksek ateş tespit edilen kişiler, İstanbul Havalimanı'ndaki Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görevli ekiplere yönlendirilerek gerekli kontroller sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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