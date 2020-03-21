Virüsten koruyor iddiasıyla ünlüleri de kandırdılar
|21 Mart 2020 13:15
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Web sitesinde kayıt adresi olarak "yalan dolan mahallesi" ifadesini kullanan firma, ürünün reklamını yaptırdığı ünlüleri de dolandırıcılığa alet etti.
Salgın için hükümet geniş çaplı önlemler alırken vatandaşlar arasında temizlik maddesi ve ilaçlara talep arttı.
Yoğun talep, fırsatçı ve dolandırıcılara da yeni bir alan yarattı. Birkaç gün önce "N... A..." ismiyle piyasaya sürülen ve çok sayıda ünlü ismin reklamını yaptığı takviye edici ürünün Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde olmadığı ortaya çıktı.
"YALAN DOLAN MAHALLESİ"
"Corona virüse karşı yüzde 89 koruma" iddiası olan ürünün satıldığı web sitesinde de kayıt adresi olarak "yalan dolan mahallesi" ibaresinin yer aldığı görüldü.
Ürünü satan hayali firmanın, hazırladığı afişte Seda Albayrak isimli uzman doktorun fotoğrafını Op. Dr. Jessica Porghuca isimiyle kullandı.
Afişte "Pharmacy program anabilim dalı başkanlığı 2007-2018 kara mürver araştırması raporuna göre" ifadesiyle bir araştırma yapılmış imajı da veriliyor.
Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fotoğrafının bilgisinin dışında kullanıldığını, ürünü önermediğini ve konuyla ilgili yasal süreç başlattığını duyurdu.
MEHMET ÖZ YALANI
Dolandırıcılığa alet edilen ünlüler arasında Dr. Mehmet Öz de bulunuyor. Ürünün web sitesine girdiğinizde "Mehmet Öz de bizi tavsiye ediyor" ifadesi ile karşılaşılıyor.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar bu tür ürünleri kullanmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'ne bakılmasını öneriyor.
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