Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
|21 Mart 2020 13:19
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Hükümet korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor.
Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti.
Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını yapılmasını yasakladı. Bakanlık açıklamasında piknik yapılmasına dair bir yasaklama yer almadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI
Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.
Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.
Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.
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