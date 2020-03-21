CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
|21 Mart 2020 13:51
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.
Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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