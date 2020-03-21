Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem
|21 Mart 2020 13:53
|Yazdır
Nevşehir'de yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenleri iptal edilen çift, maskeli önlemle peribacaları arasında albüm çekimi için objektifin karşısına geçti.
Yaklaşık 6 ay önce hayatlarını birleştirecekleri düğün merasimi için mart ayının son haftasını belirleyen Büşra Dertli ve Hasan Sağlam çifti, tedbir kararı doğrultusunda düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı.
Sade bir törenle dünya evine girmeye hazırlanan çift, Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik mekanlarda evlilik albümü fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.
Gelin, damat ve fotoğrafçının maskeli önlem aldığı çekimde ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Büşra Dertli, AA muhabirine, hayatlarını birleştirdikleri özel gün dolayısıyla evde kalınması gereken süreçte dış ortama çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman önce kararlaştırdığımız düğünümüzün tarihi böyle bir sürece denk geldi. Yine de böyle güzel bir anısı oldu. Düğünümüz iptal oldu, sadece resmi nikahla günü kapatacağız. İnsanlar, kalabalık ortamlarda bulunmamalı, evlerinde kalmaları gerekiyor." dedi.
Damat Hasan Sağlam da düğünlerinin koronavirüs engeline takılması nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.
Resmi nikahlarının kıyılacak olmasının da kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sağlam, "Virüs nedeniyle programımız maalesef iptal oldu ama nikahımız kıyılacak. Koronavirüs salgını olmasaydı güzel bir düğün töreni düşünüyorduk ama olmadı." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün
21 Mart 2020 21:10
|Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
21 Mart 2020 20:31
|Sinema oyuncusu Levent Ünsal hayatını kaybetti
21 Mart 2020 19:56
|Başkentte sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı
21 Mart 2020 19:28
|Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi
21 Mart 2020 19:23
|Zülfü Livaneli'den, sorumsuzca ilaç paylaşımları
21 Mart 2020 16:43
|İstanbul'da 'evde kal' çağrısı kısmen etkili oldu
21 Mart 2020 16:38
|İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı
21 Mart 2020 15:51
|Uyarılar dikkate alınmayınca, böyle önlem aldılar
21 Mart 2020 15:21
|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
21 Mart 2020 13:51