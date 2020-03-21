Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
|21 Mart 2020 14:03
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Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Dün Moğultay Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki 5 kilometrelik kesimde botla ve kıyılarda arama çalışmasını tamamlayan JÖAK ve SAK ekipleri, bugün de Anafatma mevkisinden başlayarak bazı noktalarda suda arama çalışması yaptı.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri ve jandarma ekipleri de, Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.
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