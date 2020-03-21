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Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek
 21 Mart 2020 14:18
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Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı

Okulların koronavirüs tehdidi sebebiyle kapanmasının ardından öğrenci ve veliler evlerine kapandı. Bir hafta istirahat yapan öğrenciler, pazartesi günü online olarak ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son durum ile ilgili, CNNTürk'te soruları yanıtladı.

Önümüzdeki hafta pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bu soru sıklıkla soruluyor. Sağlık Bakanlığımızla süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bu bağlamda başka faktörleri de dikkate alıyoruz. Veriler ne olursa topluma verileri sunarız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım. Veriler doğrultusunda karar verilecek. Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir açığımız yok. Ama bu konu sağlık koşullarına bağlı. Alacağımız karar sağlık kuruluşlarına bağlı. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Sağlık Bakanı ile bu hafta görüşeceğiz.

Eğitim takvimi değişecek mi?

Biz her türlü senaryoya hazırız. Bu süreç biraz uzadı diyelim elimizde esnek bir paket va. Diyelim ki dönem bitti süre uzadı ona göre paketimiz var. Telafi çalışması planlıyoruz. Önemli olan çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak.

Soruların içeriğinde değişiklik olur mu?

Uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demek doğru olmak. Sınav içeriği sadece yüz yüze öğrendiklerinden olacak. 23 Mart haftası Türkiye Milli Eğitim Müfredatı neyse çocuklar onu alacak. Zaruri bir durumda sınavlar ertelenebilir.

Uzaktan eğitim süreci başlıyor

Pazartesi günü öğrencileri önce ben karşılayacağım. Pazartesi günü bir yüklenme olabilir, bir yoğunluk oluşabilir. Ama her türlü eksikliği gidereceğiz. Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir.Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar. Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil. Her türlü eksiği gidereceğiz.İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var haftalardır arkadaşlarımız çalışıyor.

"Zaruri bir durum olursa ertelenebilir"

Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık.

İlkokul öğrencileri evde nasıl vakit geçirmeli?

Çocuklar evde isterse aile ile beraber eğitim takvimi içerisindeki oyunlardan faydalanabilir. Ya da bizim EBA sistemimizde sanatsal çalışmalarımız var. Yüzlerce etkinlik örneği verdik veriyoruz. Aileler çocukları ev hayatının içine sokmalılar. Bizim yıllardır ailece evde oynadığımız oyunlar da var onlarla da zaman geçirilebilir.

Uzaktan eğitimi takip etmeyen öğrenciye yaptırım uygulanmalı mı?

Biz öğrencileri ikiye ayırırız. İçten motivasyonu alanlar dıştan motive olanlar. Cezalandırma ya da yaptırımla eğitim olmaz.Denetim çözüm değil, çocuklara sorumluluk aşılanmalı.

"Uzaktan eğitimi uzatmaya hazırız"

3 ya da 4 aylık eğitime hazırız. 240 bin soru var elimizde. Bununla ilgili öğretmenlerle çekim yapacağız. 6 tane televizyon kanalı var. Uzaktan eğitimi uzatmaya da hazırız.

Ücretli öğretmenlerin durumu

Mevcut bir hukuksal durum var. Girdiği ders karşılığı ücretini alır. Şuanki cari durum bu şekilde. Ancak Cumhurbaşkanımızın duyurduğu bir paket var. Birçok fırsatı barındırıyor. Teknik çalışmalar devam ediyor.

Özel okullara ödenen ücretler, servis ücretleri, yemek ücretleri

Hukukçularla görüşüyoruz. Eğitimsel bir sorunun ötesinden hukuksal bir sorun olarak görülüyor. Bunun hukukçular tarafından verilmesi lazım.

Telafi eğitimleri nasıl olacak?

Meslek liselerinin uygulamasını vermek zor. Meslek liseleri için uygulama videoda olacak. Yazılımlarımız ve içeriklerimizle hazırız.
Memurlar.Net
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