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Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi
 21 Mart 2020 14:31
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Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kangal Termik Santralinde meydana gelen olayda, taşeron firmanın temizlik çalışanı Tamer Avunduk, iş sahasında Z.T'nin (23) kullandığı iş makinasının altında kaldı.

Ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Avunduk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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