Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
|21 Mart 2020 14:40
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
Koronanirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.
Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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