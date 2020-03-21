4 ilimizde daha sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti
|21 Mart 2020 14:46
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi.
Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.
Mersin'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Çalışanlar, kurum kimliklerini gösterdikleri takdirde istedikleri 13 ilçedeki hatları ücret ödemeden kullanabilecek.
Toroslar Belediyesi ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında Toroslar Kültür Sanat Kaldırımı'nda bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.
Sivas'ta sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak
Sivas'ta sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Sivas Belediyesi, sağlık çalışanlarının, kentteki toplu taşıma araçlarından ve belediye otoparklarından bedelsiz faydalanabilmesine yönelik karar aldı.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yoğun ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir güzellik de belediye olarak biz yapmak istedik. Bu doğrultuda bu tehdit ortadan kalkana kadar sağlık çalışanlarımız halk otobüsleri ve şehir içinde bulunan belediye otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Allah yardımcıları olsun. Onlar için ne yapsak az." diye konuştu.
Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.
Savcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiklerini belirterek, toplu taşımadan ücretsiz yararlanmaları için karar aldıklarını bildirdi.
Sayan, paylaşımında "Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesine yer verdi.
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