Kısa çalışma ödeneği verilebilirse, büyük bir rahatlama olur

Koronavirüs salgınıyla birlikte, dünya ve insanlık çok önemli bir dönemeçten geçmektedir. Yaşanan kriz her geçen gün hissedilir şekilde artmaktadır. İşyerlerinin tatil edilmesiyle birlikte bazı işkollarında bir çok işletme fabrikasını, dükkanını kapatmıştır.

Şuan işletmeler kredilerini ve personel maaşlarını nasıl ödeyeceklerini düşünmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağını belirtmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği kısaca olağanüstü dönemlerde işyerlerinin kapanması halinde personel maaşlarının yüzde 60'ının Devlet tarafından ödenmesi anlamına gelmektedir. Bunun olabilmesi için İŞKUR'a müracaat edilmesi ve müfettişlerin işyerinde inceleme yaptıktan sonra olur vermesi gerekmektedir. Ayrıca, her sigortalı çalışan değil sadece son 120 gündür sigortalı olarak çalışanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara verilmektedir.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 120 ve 600 günlük sigortalı çalışma süresi şartlarının düşürülmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtmiştir.

Kısa çalışma ödeneği, brüt ücretin %60'ı oranında verilmekte ve bu miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçememektedir. Yani 2943 lira brüt asgari ücreti olan bir işçiye, şartları sağlaması halinde 1.752 TL verilecektir.

Türkiye'de 20 milyona yakın sigortalı personel bulunmaktadır. Sadece 1 milyon çalışanın bu imkandan faydalanması halinde 1 milyar 752 milyon TL'ye ihtiyaç bulunmaktadır. 10 milyon çalışanın yararlanması halinde 10 milyar 752 milyon TL'ye ihtiyaç doğacaktır. Bu sadece bir aylıktır, salgının devam etmesi ve bu ödeneğin 3 ay boyunca verilmesi halinde, bütçe yükü daha da artacaktır.

Bu ödenek, özel sektörde çalışanlar için büyük bir önem taşımakta olup, İşsizlik Fonunda yeterli bütçe olması halinde çok çok büyük bir rahatlama yaşanacaktır.

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