1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs

Kısa çalışma ödeneği verilebilirse, büyük bir rahatlama olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği ve Çalışma Bakanı Selçuk'un "üzerinde çalışıyoruz" dediği kısa çalışma ödeneği uygulamaya konabilirse, Türkiye'de büyük bir rahatlama olur.
 21 Mart 2020 15:09
Yazdır
Kısa çalışma ödeneği verilebilirse, büyük bir rahatlama olur

Koronavirüs salgınıyla birlikte, dünya ve insanlık çok önemli bir dönemeçten geçmektedir. Yaşanan kriz her geçen gün hissedilir şekilde artmaktadır. İşyerlerinin tatil edilmesiyle birlikte bazı işkollarında bir çok işletme fabrikasını, dükkanını kapatmıştır.

Şuan işletmeler kredilerini ve personel maaşlarını nasıl ödeyeceklerini düşünmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağını belirtmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği kısaca olağanüstü dönemlerde işyerlerinin kapanması halinde personel maaşlarının yüzde 60'ının Devlet tarafından ödenmesi anlamına gelmektedir. Bunun olabilmesi için İŞKUR'a müracaat edilmesi ve müfettişlerin işyerinde inceleme yaptıktan sonra olur vermesi gerekmektedir. Ayrıca, her sigortalı çalışan değil sadece son 120 gündür sigortalı olarak çalışanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara verilmektedir.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 120 ve 600 günlük sigortalı çalışma süresi şartlarının düşürülmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtmiştir.

Kısa çalışma ödeneği, brüt ücretin %60'ı oranında verilmekte ve bu miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçememektedir. Yani 2943 lira brüt asgari ücreti olan bir işçiye, şartları sağlaması halinde 1.752 TL verilecektir.

Türkiye'de 20 milyona yakın sigortalı personel bulunmaktadır. Sadece 1 milyon çalışanın bu imkandan faydalanması halinde 1 milyar 752 milyon TL'ye ihtiyaç bulunmaktadır. 10 milyon çalışanın yararlanması halinde 10 milyar 752 milyon TL'ye ihtiyaç doğacaktır. Bu sadece bir aylıktır, salgının devam etmesi ve bu ödeneğin 3 ay boyunca verilmesi halinde, bütçe yükü daha da artacaktır.

Bu ödenek, özel sektörde çalışanlar için büyük bir önem taşımakta olup, İşsizlik Fonunda yeterli bütçe olması halinde çok çok büyük bir rahatlama yaşanacaktır.

İŞKUR'un sitesindeki bilgiler için tıklayınız.

Çalışanını koru, 3 maaş devletten
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç belediye, yaşlıların ihtiyaçlarını kapısına götürecek
21 Mart 2020 17:46		 Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak
21 Mart 2020 16:30
Bakanlık, morg ve defin hizmetlerine yönelik önlemler aldı
21 Mart 2020 16:26		 Dezenfektan, kolonya cildi tahriş ediyor, katı sabun kullanılmalı
21 Mart 2020 15:25
Türkiye, 46 ülkeye daha uçuşları durdurdu
21 Mart 2020 14:41		 Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
21 Mart 2020 14:40
Emniyet'ten misyon koruma sınavı için açıklama
21 Mart 2020 12:37		 İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
21 Mart 2020 10:35
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs için tedbirleri arttırdı
21 Mart 2020 10:21		 Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı
21 Mart 2020 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar
21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
zonguldak'ta yaşanan panik anı 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
peter naumoski 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam