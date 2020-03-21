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Trabzon Üniversitesi, uzaktan eğitime başlıyor

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
 21 Mart 2020 15:15
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Trabzon Üniversitesi, uzaktan eğitime başlıyor

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 23 Mart itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm derslerin geçici süreyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin Uzaktan Eğitim Platformu'na, üniversitenin "trabzon.edu.tr" adresinden "Online Ders Platformu" bölümünden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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