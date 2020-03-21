Dezenfektan, kolonya cildi tahriş ediyor, katı sabun kullanılmalı
|21 Mart 2020 15:25
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem yetkililer, hem de vatandaşlar önlemlerini artırdı. Salgından korunmak isteyen vatandaşlar özellikle uzmanların uyarılarına göre hareket ediyor. Uzmanlar da koronavirüsten korunmak için en başta kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların sık sık ellerini yıkadığı bu günlerde sabunların ve dezenfektan ile kolonyaların kullanımı elleri tahriş ediyor. Üreticiler, hem temizliği sağlamak hem de ellerin tahrişin önlemek için bitkisel doğal sabun kullanılmasını öneriyor. Çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen sabunlar, cildi hem yumuşatıyor hem de temizliyor.
Dezenfektan, kolonya gibi alkol içeren ürünlerin cilde zarar verdiğini aktaran doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, doğal bitki yağlarından elde edilen sabunların mikrop öldürücü özelliğe sahip olduğunu aktardı. Pamuk, "Dışarıdaysak sıvı sabun kullanabiliriz ama evimizde, iş yerimizde katı sabun kullanmalıyız. Çünkü cildimize zarar vermez, tahriş etmez. İnsanlarda bir panik olduk. Bunlar zaten normalde yapmamız gereken şeylerdi. Ama şimdi panik halinde çok fazla ellerini yıkıyorlar. Dezenfektan jeller, alkollü ürünler kullanılıyor. Bunların fazla kullanılması cildi kurutuyor ve çatlamalara neden oluyor. Çatlak ciltler de hemen bakteri alıyor. O yüzden mümkün mertebe doğal ürün kullanmalıyız. Kekik sabununda bulunan kekik yağı mikrop öldürücü özelliğe sahip bir yağdır. Doğal olarak bu sabun ciltteki mikropları öldürüyor ve mikrop bulaşmasını engelliyor. Limon ve çay ağacı sabunu da etkili temizlik sağlar" dedi.
'RESMİ AÇIKLAMADAN SONRA SATIŞLAR ARTTI'
Normalde bu aylarda satışların durgun olduğundan bahseden Pamuk, "Fakat Sağlık Bakanlığı açıklama yaptıktan bir gün sonra satışlarda patlama yaşadık. Resmi açıklama geldikten sonra insanlar daha çok önem vermeye başladı. Bizde çok çeşitli sabun var ama el ve yüz için üretilen sabunların satışında çok büyük artış oldu" diye konuştu.
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