Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
|21 Mart 2020 15:29
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.
Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım. #EvdeKal #EvdeHayatVar pic.twitter.com/UNSU0jRvJ2Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2020
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